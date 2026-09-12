Probabili formazioni Lazio Milan: Gattuso conferma la squadra di Udine, Amorim cambia sulle fasce

Probabili formazioni Lazio Milan, cosa filtra in vista del big match di oggi contro i rossoneri di Amorim

La Lazio vuole continuare a stupire, il Milan cerca invece una vittoria che possa rilanciare le proprie ambizioni. La sfida dell’Olimpico, valida per la quarta giornata di Serie A 2026/27, mette di fronte due squadre ancora imbattute in campionato e con obiettivi importanti.

Puoi vedere Lazio Milan su DAZN oppure su Prime Video

Gennaro Gattuso sembra intenzionato a dare continuità alla formazione che ha conquistato il successo contro l’Udinese, con un solo dubbio ancora da sciogliere. Anche Ruben Amorim prepara alcune modifiche rispetto al pareggio contro la Juventus, soprattutto sugli esterni.

Ultimissime Lazio LIVE: il ritorno di Pinamonti, le parole di Gattuso e Tavares

Probabili formazioni Lazio Milan, il dubbio di Gattuso è tra Isaksen e Cancellieri

La Lazio dovrebbe ripartire dal 4-3-3. Tra i pali sarà di certo confermato Mandas, con il quartetto difensivo formato da Floriani Mussolini, Sutalo, Provstgaard e Nuno Tavares.

A centrocampo spazio ancora a Frattesi, Belahyane e Taylor, mentre il principale dubbio riguarda il settore offensivo. Sulla destra è ballottaggio tra Isaksen e Cancellieri, con il danese favorito dopo la buona prova di Udine e il gol decisivo realizzato contro il Milan nell’ultimo precedente all’Olimpico.

Il resto del tridente dovrebbe essere composto da Pinamonti al centro e Zaccagni sulla fascia sinistra. Ancora assenti gli infortunati Dele-Bashiru, Marusic, Rovella e Cataldi.

Probabili formazioni Lazio Milan, Amorim ha le idee chiare

Il Milan dovrebbe presentarsi con alcune novità rispetto alla gara contro la Juventus. In difesa confermato il terzetto composto da Gila, De Winter e Pavlovic, mentre sulla fascia destra dovrebbe tornare dal primo minuto Chukwueze, con Diego Moreira destinato alla panchina.

A centrocampo conferma per Luka Modric, inizialmente in ballottaggio con Jashari, al fianco di Musah mentre sulla trequarti ci sarò spazio per Adrien Rabiot. Infine in attacco Gonçalo Ramos resta il punto di riferimento offensivo con Alphadjo Cissé al suo fianco, una delle sorprese di questo avvio di stagione.

Probabili formazioni Lazio-Milan

Lazio (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Doekhi, Provstgaard, Nuno Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Pinamonti, Zaccagni.

Milan (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Modric, Musah, Estupinan; Rabiot, Cissé; Gonçalo Ramos.