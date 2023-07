Manicone: «Sow? Non è Milinkovic-Savic, è diverso come caratteristiche». Le parole dell’ex vice di Petkovic coni Lazio e Svizzera

Antonio Manicone ai microfoni di TMW Radio ha parlato del caso Sow e della Lazio. Le sue parole:

PAROLE– «E’ un giocatore che è cresciuto tanto negli ultimi anni, ha fatto benissimo in Nazionale. E’ una mezzala in un centrocampo a tre. Può migliorare nei tempi di gioco, ma può rendere anche in un centrocampo a due. Davanti alla difesa però non rende al 100%. E’ un bravissimo ragazzo, lavoratore, molto disponibile, è molto sensibile e deve essere aiutato nell’inserimento nel gruppo. Però non è Milinkovic-Savic, è diverso come caratteristiche. Eccelle nella corsa, molto reattivo nel breve, attacca la profondità, ama giocare semplice. Ed è aggressivo in fase di non possesso ».