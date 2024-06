Manfredonia: «Baroni è molto bravo. A Lotito muovo QUESTA critica». Le parole dell’ex calciatore biancoceleste

Intervenuto ai microfoni di tag24.it, Lionello Manfredonia ha parlato del nuovo allenatore Marco Baroni e delle scelte del presidente Lotito. Queste le sue parole:

PAROLE – «Credo che Baroni sia un allenatore davvero molto bravo. In questi anni è stato uno di quelli che ha fatto meglio e mi ha stupito sia a Lecce che a Verona. Credo che, arrivati a questo punto, fosse pronto per un top club. Troppo spesso è stato sottovalutato e finalmente ora è arrivato in una grande piazza. Ridimensionamento rispetto a Sarri? Diciamo che ci sono alcuni allenatori che sono più bravi dal punto di vista della comunicazione e che riescono maggiormente a far parlare di sé. Baroni è sempre stato un personaggio tranquillo, non ha mai rilasciato dichiarazioni particolari e non è mai stato un capo popolo. Questo lo ha portato ad essere considerato meno, ma ora il pubblico deve guardare solo ai suoi risultati. Ha fatto sempre bene e sono convinto che farà meglio di molti allenatori che sono passati dalla Lazio e che avevano nomi più importanti.

Mercato? Alcuni dei ragazzi che vengono associati alla Lazio hanno già giocato con Baroni e quindi evidentemente il mister li ha richiesti perché li conosce bene. Credo che il club capitolino abbia sempre messo sù una squadra competitiva e Lotito cercherà anche questa volta di fare grandi acquisti. Prima c’era Tare a dargli una mano, ma mi sembra che anche Fabiani abbia l’esperienza giusta e le idee chiare per portare calciatori di valore a Roma. Luis Alberto e Milinković-Savic, ad esempio, sono dei giocatori molto forti che sono arrivati e che hanno fatto la storia del club.

La contestazione dei tifosi? Lotito ormai è alla Lazio da vent’anni e ogni anno c’è stata una contestazione. Nonostante tutto lui è sempre andato avanti dritto per la sua strada. Ho davvero difficoltà a ricordare momenti in cui c’è stata grande tranquillità, sia sponda biancoceleste, che sponda giallorossa. Le cose continueranno a procedere così, nonostante la contestazione da parte della tifoseria. Io sono fiducioso perché continuo a pensare che Baroni sia un ottimo allenatore.

L’addio di Milinkovic, Luis Alberto e Felipe Anderson? Parliamo di giocatori che sono stati determinanti in questi anni, ma credo che la Lazio ormai ha cambiato pagina e arriveranno altri calciatori che siano all’altezza. L’unica critica che posso muovere nei confronti di Lotito, è che non ha mai deciso di investire seriamente sul settore giovanile. Purtroppo lo hanno lasciato un po’ indietro e sono anni che non escono giocatori importanti, mentre dalla Roma ne escono tantissimi. Non è riuscito a trovare la persona giusta per ristrutturare il settore giovanile della Lazio.».