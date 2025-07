Lazio, Sarri ‘consigliere’ di Lotito: gli ha suggerito come comportarsi coi tifosi per migliorare il rapporto tra club e tifoseria

Un patto per il futuro, basato su una condizione non negoziabile: la trasparenza totale. Maurizio Sarri lancia il suo ultimatum a Claudio Lotito, un punto di non ritorno per il progetto tecnico della Lazio. “Mau” pretende la massima chiarezza su ogni dinamica interna, stanco di zone d’ombra e di verità nascoste. Non vuole più che gli venga celato nulla, altrimenti, senza ripensamenti, “farà lui un passo indietro”. Un addio che certificherebbe il fallimento non solo di una stagione, ma di un’intera filosofia gestionale.

La richiesta del Comandante, però, non si ferma alle segrete stanze di Formello. Nel suo confronto con il patron, Sarri ha allargato il concetto di trasparenza, estendendolo al rapporto con la gente laziale. Ha consigliato a Lotito di essere più diretto e onesto con i tifosi, una base che, ancora una volta, ha risposto con una passione che ha dell’incredibile.

Il dato degli abbonamenti è la prova più potente di questo legame. Nonostante la delusione per il mercato bloccato e il palese dissenso per le difficoltà societarie, i tifosi hanno già sottoscritto 19.386 tessere nella sola fase di prelazione. Un numero straordinario, un atto di fede cieca che va oltre i risultati e le polemiche. Come sottolinea l’analisi, questo è più di un semplice sostegno: “è amore incondizionato per la Lazio”.

Mentre da domani, 14 luglio, scatterà la vendita libera che si protrarrà fino al 20 agosto, questo dato pesa come un macigno sulla coscienza della società. L’ultimatum di Sarri si carica così di un valore morale ancora più forte. La sua richiesta di chiarezza e fiducia reciproca non è più solo la condizione per salvare un “secondo matrimonio” con la presidenza, ma diventa un dovere per onorare un popolo che merita rispetto e sincerità.