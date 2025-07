Calciomercato Lazio, si apre un nuovo scenario per il futuro di Ruggeri. Le ultime notizie sul futuro del giovane difensore biancoceleste

Tra i volti giovani che animano il ritiro della Lazio a Formello, spicca quello di Fabio Ruggeri, difensore centrale classe 2004 e simbolo del vivaio biancoceleste, di cui ha indossato con orgoglio la fascia di capitano della Primavera. La sua presenza, tuttavia, è destinata a essere solo temporanea, un breve ritorno a casa prima di una nuova partenza per continuare il suo percorso di crescita nel calcio professionistico.

Ruggeri è reduce da una stagione estremamente formativa in prestito alla Salernitana. In un campionato competitivo e complesso come la Serie B, il giovane difensore è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante, collezionando ben 24 presenze totali e dimostrando di essere pronto per il calcio “dei grandi”. Sarebbe rimasto volentieri in Campania, ma la sfortunata retrocessione del club granata in Serie C ha reso impraticabile questa opzione, costringendolo a rientrare nella Capitale, come riporta Il Corriere dello Sport.

Il suo futuro, però, sarà quasi certamente ancora in serie cadetta. Per lui si stanno aprendo nuovi e interessanti scenari: oltre a un sondaggio da parte dello Spezia, sulle sue tracce si è mossa con decisione la Juve Stabia. Il club campano, neopromosso in B, rappresenta una pista intrigante, avendo già dimostrato di saper valorizzare i talenti provenienti dal settore giovanile della Lazio.

Proprio l’anno scorso, infatti, le “Vespe” hanno lanciato un altro prodotto del vivaio biancoceleste, Romano Floriani Mussolini, protagonista di un’ottima stagione che gli è valsa ora l’attenzione della Cremonese. Un precedente che potrebbe convincere Ruggeri e la Lazio che Castellammare di Stabia è la piazza ideale per un’altra stagione da protagonista, fondamentale per completare la sua maturazione e tornare, un giorno, per giocarsi le sue carte in prima squadra.