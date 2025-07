Sarri Lotito, l’ultimatum del tecnico: o succede questo o farà un passo indietro. Il tecnico chiaro con la propria società

Quasi punto di non ritorno. Il rapporto tra Maurizio Sarri e la Lazio è già tiratissimo, e questa volta il tecnico ha messo sul tavolo un ultimatum che sa di resa dei conti. Dopo giorni di tensioni, mezze verità e un mercato bloccato che ha minato le fondamenta del progetto, “Mau” ha chiesto al presidente Lotito garanzie precise, mettendo in chiaro che non è più disposto a tollerare zone d’ombra. Lo riporta il Messaggero.

La richiesta, avanzata durante l’ultimo confronto, è tanto tecnica quanto perentoria. Sarri vuole sapere con esattezza quali siano le reali possibilità di “ripianare il costo del lavoro allargato” subito dopo la scadenza del 30 settembre. Un passaggio finanziario fondamentale che, nelle intenzioni del tecnico, deve avere un obiettivo concreto e immediato: liberare le risorse necessarie per ingaggiare almeno un giocatore a parametro zero, un rinforzo indispensabile per allungare una rosa in evidente difficoltà.

Ma al di là del tecnicismo, il cuore della questione è un altro: la fiducia. Sarri pretende la massima chiarezza su tutto. Ha messo in chiaro di non voler più scoprire le cose a tempo scaduto, di non voler più apprendere di problemi strutturali dai giornali o dalle comunicazioni federali. L’era dei segreti e delle omissioni, per lui, deve finire ora.

Per questo, le sue parole suonano come un vero e proprio ultimatum: o si cambia registro, o sarà lui a fare un passo indietro. Un addio che non sarebbe una ritirata, ma la presa d’atto dell’impossibilità di lavorare senza una trasparenza totale. Le difficoltà, ha sottolineato il Comandante, vanno affrontate insieme, ma per farlo serve una fiducia reciproca che al momento sembra svanita. Questo “secondo matrimonio”, ricucito a fatica dopo la tempesta, può durare solo a patti chiarissimi. La palla, ora, passa definitivamente a Lotito.