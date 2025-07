Calciomercato Lazio: svelato il piano originale di Lotito. Voleva ricavare 90 milioni da queste due cessioni, poi il blocco ha cambiato tutto

La tregua siglata a Formello tra Lotito e Sarri non cancella i retroscena di una crisi gestionale che ha paralizzato la Lazio. La rabbia del tecnico, infatti, ha radici profonde e nasce da un cortocircuito comunicativo clamoroso: la notizia dello stop totale agli acquisti, comunicata dalla Covisoc il 26 maggio, gli sarebbe stata taciuta per giorni, ben oltre la firma sul suo rinnovo del 2 giugno. Una mancanza di trasparenza che ha minato profondamente la fiducia.

A rendere il quadro ancora più surreale è la difesa della dirigenza. Sia Lotito che Fabiani sostengono di aver appreso la reale portata della “paralisi assoluta del mercato” solo in un secondo momento, dipingendo sé stessi come vittime di una situazione imprevista. Una versione che si scontra con i piani che il presidente stava portando avanti solo poche settimane prima.

Prima che la tempesta si abbattesse su Formello, infatti, Lotito era pronto a finanziare il mercato con un tesoretto imponente. Nel mirino c’erano le cessioni di Nicolò Rovella e Taty Castellanos, operazioni dalle quali il club contava di incassare una cifra stimata tra gli 80 e i 90 milioni di euro. Un capitale da reinvestire per costruire una squadra competitiva secondo le indicazioni di Sarri.

In questo contesto, la perentoria dichiarazione che il presidente “spifferava in giro” – «Non cediamo i nostri big a nessuno» – assume tutto un altro significato. Non era una dimostrazione di forza, ma la prima, affannata mossa per mascherare una paralisi improvvisa. Una chiusura totale delle porte non per scelta strategica, ma per un’impossibilità sopraggiunta che ha congelato i piani, irritato l’allenatore e gettato un’ombra pesantissima sul futuro del club. Lo riporta Il Messaggero.