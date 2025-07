Mercato Lazio, arriva la promessa di Lotito: a gennaio arriveranno i rinforzi! La situazione

Mercato Lazio, arriva la promessa del presidente Lotito: a gennaio arriveranno i rinforzi! La situazione e le ultime

Nella giornata di ieri, si è svolto un incontro cruciale tra il presidente della Lazio, Claudio Lotito, e il tecnico Maurizio Sarri, allenatore dal profilo esperto e noto per il suo gioco offensivo e organizzato. È stata la prima occasione di dialogo diretto tra i due dopo il blocco imposto al mercato estivo, un periodo teso che aveva portato Sarri a riflettere perfino sull’ipotesi di dimissioni. L’incontro aveva un obiettivo chiaro: appianare le divergenze e stabilire una linea condivisa per la stagione 2025-2026.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il vertice ha prodotto un’intesa di base: tenere duro fino al mese di gennaio, momento in cui la Lazio potrà tornare operativa sul mercato. La strategia è chiara: lavorare con l’organico attuale e gestire le difficoltà con spirito di adattamento, in attesa di rinforzi che al momento il club non è nelle condizioni di acquistare.

Nel frattempo, emerge un nome che potrebbe offrire una soluzione già nel breve periodo: Lorenzo Insigne. L’attaccante esterno classe ’91, ex capitano del Napoli e attualmente in forza al Toronto FC, è da sempre stimato da Sarri, con cui ha condiviso alcune delle stagioni più brillanti della sua carriera. Insigne si sarebbe detto disposto a tagliarsi l’ingaggio fino a circa 2,5 milioni di euro pur di tornare in Serie A sotto la guida del suo ex tecnico. A quanto pare, il fantasista napoletano sarebbe pronto a rinunciare alle offerte di Udinese e Parma pur di approdare alla Lazio.

Tuttavia, sia Insigne che Sarri vogliono garanzie chiare: in particolare, si attende una definizione precisa delle possibilità che il club riesca a sanare la situazione debitoria entro il 30 settembre. La gestione finanziaria rimane dunque al centro della pianificazione biancoceleste.