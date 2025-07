Lotito spronato da Sarri: gli ha consigliato di fare come quest’altro presidente. Il tecnico suggerisce di seguire le orme di De Laurentiis

Un ultimatum per il futuro della Lazio. Maurizio Sarri ha messo il presidente Lotito di fronte a una scelta definitiva, un bivio che deciderà le sorti del progetto tecnico biancoceleste. Basta segreti, basta omissioni: “Il Comandante” pretende massima chiarezza su ogni aspetto della gestione societaria e di mercato. In caso contrario, senza più esitazioni, “farà lui un passo indietro”. Un addio che suonerebbe come una bocciatura totale della linea dirigenziale.

La richiesta di Sarri non è solo una reazione alle tensioni delle ultime settimane, ma una precisa visione per il futuro. Le difficoltà, secondo il tecnico, vanno affrontate insieme, ma per farlo è indispensabile quella “fiducia reciproca” che può rendere duraturo questo “secondo matrimonio” tra lui e la Lazio. Per convincere Lotito, Sarri ha portato un esempio tanto audace quanto concreto: il Napoli post-Sarri.

L’obiettivo del tecnico è spingere il suo presidente a compiere un “salto” di ambizione simile a quello fatto da Aurelio De Laurentiis. Dopo l’addio di Sarri a Napoli, il patron partenopeo ha cambiato filosofia, ha iniziato a “spendere di più” e a investire in modo più coraggioso sul mercato. Una politica che, alla fine, è stata ripagata con la vittoria di uno storico Scudetto. Questo è il modello che Sarri ha in mente: un club che non abbia paura di investire per competere ai massimi livelli, che creda nel progetto e lo supporti con i fatti.

L’ultimatum, quindi, va oltre la richiesta di un singolo acquisto. È un appello a un cambio di mentalità, una sfida lanciata a Lotito per alzare l’asticella. La permanenza di Sarri a Roma è ora legata a questa condizione: trasparenza totale e la condivisione di un’ambizione che guardi al successo, proprio come il suo ex presidente ha dimostrato di saper fare.