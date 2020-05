Mandelli: «La Lazio è come una famiglia, solidità è fondamentale»

Mandelli, l’ex attaccante biancoceleste ha detto la sua in merito a quanto fatto dalla Lazio di mister Inzaghi prima dello stop

Paolo Mandelli, ex attaccante biancoceleste, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel, 233 di Sky. Ecco le sue parole.

«Riprendere la Serie A sarebbe importante, così come i campionati inferiori, una categoria che va sostenuta anche in questo momento difficile. La solidità della Lazio è fondamentale, è come una famiglia. Lo dimostra la classifica e sopratutto l’unione del gruppo. Grande merito dunque alla Società biancoceleste, che ha saputo investire bene, si è creato un clima importante per ottenere risultati importanti. Questo comporta serenità e serietà anche per i calciatori, li sprona a fare sempre meglio. Ne giova anche l’ambiente, portando ad un’unione che porta vantaggi a tutti».

«Gli acquisti di calciatori giovani, diventati grandi, come Milinkovic e Luis Alberto sono stati dei capolavori. Grazie al lavoro di Inzaghi si è creato il giusto mix tra giovani ed esperti, dove tutti remano nella stessa direzione».