Mandas Torino, Baroni vuole il portiere! Le ultime - Lazio News 24

Mandas Torino, il tecnico granata vuole il portiere in uscita dalla Lazio: chieste informazioni. Le ultime

Il calciomercato invernale 2026 entra nel vivo con un asse caldissimo tra Roma e Torino. Al centro dell’intrigo c’è la porta granata, con un nome che sta scalando rapidamente le gerarchie nelle preferenze della dirigenza: quello di Christos Mandas. Il giovane talento greco della Lazio è diventato l’obiettivo numero uno per rinforzare il reparto arretrato di una squadra che cerca stabilità e sicurezza tra i pali.

Torino su Mandas: sondaggio ufficiale con la Lazio

Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Nicolò Schira attraverso un post sul proprio profilo X, il club granata avrebbe effettuato un sondaggio esplorativo per Christos Mandas. Il portiere ellenico, che lo scorso anno ha dimostrato tutto il suo valore sotto la gestione di Marco Baroni nella capitale, sta trovando meno spazio in questa stagione e potrebbe considerare seriamente un trasferimento per non interrompere il suo percorso di crescita.

La trattativa non è semplice, poiché la Lazio di Claudio Lotito valuta il portiere circa 10 milioni di euro, ma i rapporti tra i club sono costanti. Si ipotizza addirittura uno scambio di prestiti o un’operazione che potrebbe coinvolgere altri profili, ma la priorità del club di Urbano Cairo resta quella di regalare al proprio allenatore l’uomo di fiducia per la porta.

Baroni chiama Christos Mandas: l’allenatore lo vuole titolare

Il vero motore di questa operazione è proprio Marco Baroni. Il tecnico del Torino non ha mai nascosto la sua stima infinita per Christos Mandas, avendolo lanciato e valorizzato durante la sua esperienza in biancoceleste. Baroni “lo ama” calcisticamente e lo considera il profilo ideale per il suo sistema di gioco, grazie alla sua esplosività tra i pali e alla capacità di guidare la difesa con autorità nonostante la giovane età.

L’idea dell’allenatore è chiara: affidare a Mandas i guantoni da titolare per la seconda parte di stagione, superando il dualismo che ha caratterizzato la prima metà del campionato granata. Per il portiere greco, la prospettiva di ritrovare il suo mentore rappresenterebbe la garanzia di un rilancio immediato ai massimi livelli della Serie A.

LEGGI ANCHE: Taylor Lazio, ora è anche ufficiale! Acquisiti i diritti del giocatore dell’AFC Ajax: il comunicato del Club

