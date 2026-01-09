News
Taylor Lazio, ora è anche ufficiale! Acquisiti i diritti del giocatore dell’AFC Ajax: il comunicato del Club
Taylor Lazio, i capitolini comunicano di aver acquisito definitivamente i diritti del contratto sportivo del calciatore ex Ajax
La S.S. Lazio è lieta di annunciare l’acquisto definitivo di Kenneth Ina Dorothea Taylor, centrocampista classe 2002, proveniente dall’AFC Ajax. Il giocatore ha firmato un contratto a lungo termine con il club biancoceleste dopo aver raggiunto un accordo per le condizioni personali e aver superato con successo le visite mediche.
«S.S. Lazio ha acquisito i diritti di Kenneth Ina Dorothea Taylor dall’AFC Ajax.»
«Il centrocampista di 23 anni ha firmato un contratto a lungo termine con la S.S. Lazio dopo aver concordato le condizioni personali e aver superato con successo le visite mediche.»
