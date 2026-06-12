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Risultati e classifica Mondiali 2026 LIVE: primi tre punti per Messico e Corea, tutti gli aggiornamenti

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19 ore ago

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Doha (Qatar) 18/12/2022 - finale Mondiali di calcio Qatar 2022 / Argentina-Francia / foto Imago/Image Sport nella foto: coppa del Mondo ONLY ITALY

Risultati e classifica Mondiali 2026: vi riportiamo tutti gli aggiornamenti in diretta su fase a gironi, ottavi, quarti, semifinali e finale

risultati e la classifica dei Mondiali 2026! Vi aggiorniamo giorno per giorno dalla fase a gironi ad ottavi, quarti, semifinali e finale. Tutti gli aggiornamenti LIVE su LazioNews24.

Risultati Mondiali 2026: 1ª giornata

11 GIUGNO

Ore 21:00 – Messico-Sudafrica (Gruppo A) 2-0

12 GIUGNO

Ore 4:00 – Corea del Sud-Repubblica Ceca (Gruppo A) 2-1

Ore 21:00 – Canada-Bosnia (Gruppo B)

13 GIUGNO

Ore 3:00 – Usa-Paraguay (Gruppo D)

Ore 21:00 – Qatar-Svizzera (Gruppo B)

14 GIUGNO

Ore 00:00 – Brasile-Marocco (Gruppo C)

Ore 3:00 – Haiti-Scozia (Gruppo C)

Ore 6:00 – Australia-Turchia (Gruppo D)

Ore 19:00 – Germania-Curacao (Gruppo E)

Ore 22:00 – Olanda-Giappone (Gruppo F)

15 GIUGNO

Ore 1:00 – Costa d’Avorio-Ecuador (Gruppo E)

Ore 4:00 – Svezia-Tunisia (Gruppo F)

Ore 18:00 – Spagna-Capo Verde (Gruppo H)

Ore 21:00 – Belgio-Egitto (Gruppo G)

16 GIUGNO

Ore 00:00 – Arabia Saudita-Uruguay (Gruppo H)

Ore 3:00 – Iran-Nuova Zelanda (Gruppo G)

Ore 21:00 – Francia-Senegal (Gruppo I)

17 GIUGNO

Ore 00:00 – Iraq-Norvegia (Gruppo I)

Ore 3:00 – Argentina-Algeria (Gruppo J)

Ore 6:00 – Austria-Giordania (Gruppo J)

Ore 19:00 – Portogallo-RD Congo (Gruppo K)

Ore 22:00 – Inghilterra-Croazia (Gruppo L)

18 GIUGNO

Ore 1:00 – Ghana-Panama (Gruppo L)

Ore 4:00 – Uzbekistan-Colombia (Gruppo K)

Ore 18:00 – Repubblica Ceca-Sudafrica (Gruppo A)

Ore 21:00 – Svizzera-Bosnia (Gruppo B)

Classifica Mondiali 2026

Gruppo A: Messico, Sudafrica, Corea del Sud, Repubblica Ceca

Gruppo B: Canada, Bosnia ed Erzegovina, Qatar, Svizzera

Gruppo C: Brasile, Marocco, Scozia, Haiti

Gruppo D: Stati Uniti, Paraguay, Australia, Turchia

Gruppo E: Germania, Curaçao, Costa d’Avorio, Ecuador

Gruppo F: Paesi Bassi, Giappone, Svezia, Tunisia

Gruppo G: Belgio, Egitto, Iran, Nuova Zelanda

Gruppo H: Spagna, Capo Verde, Arabia Saudita, Uruguay

Gruppo I: Francia, Senegal, Iraq, Norvegia

Gruppo J: Argentina, Algeria, Austria, Giordania

Gruppo K: Portogallo, RD Congo, Uzbekistan, Colombia

Gruppo L: Inghilterra, Croazia, Ghana, Panama.

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