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Risultati e classifica Mondiali 2026 LIVE: primi tre punti per Messico e Corea, tutti gli aggiornamenti
Risultati e classifica Mondiali 2026: vi riportiamo tutti gli aggiornamenti in diretta su fase a gironi, ottavi, quarti, semifinali e finale
I risultati e la classifica dei Mondiali 2026! Vi aggiorniamo giorno per giorno dalla fase a gironi ad ottavi, quarti, semifinali e finale. Tutti gli aggiornamenti LIVE su LazioNews24.
Risultati Mondiali 2026: 1ª giornata
11 GIUGNO
Ore 21:00 – Messico-Sudafrica (Gruppo A) 2-0
12 GIUGNO
Ore 4:00 – Corea del Sud-Repubblica Ceca (Gruppo A) 2-1
Ore 21:00 – Canada-Bosnia (Gruppo B)
13 GIUGNO
Ore 3:00 – Usa-Paraguay (Gruppo D)
Ore 21:00 – Qatar-Svizzera (Gruppo B)
14 GIUGNO
Ore 00:00 – Brasile-Marocco (Gruppo C)
Ore 3:00 – Haiti-Scozia (Gruppo C)
Ore 6:00 – Australia-Turchia (Gruppo D)
Ore 19:00 – Germania-Curacao (Gruppo E)
Ore 22:00 – Olanda-Giappone (Gruppo F)
15 GIUGNO
Ore 1:00 – Costa d’Avorio-Ecuador (Gruppo E)
Ore 4:00 – Svezia-Tunisia (Gruppo F)
Ore 18:00 – Spagna-Capo Verde (Gruppo H)
Ore 21:00 – Belgio-Egitto (Gruppo G)
16 GIUGNO
Ore 00:00 – Arabia Saudita-Uruguay (Gruppo H)
Ore 3:00 – Iran-Nuova Zelanda (Gruppo G)
Ore 21:00 – Francia-Senegal (Gruppo I)
17 GIUGNO
Ore 00:00 – Iraq-Norvegia (Gruppo I)
Ore 3:00 – Argentina-Algeria (Gruppo J)
Ore 6:00 – Austria-Giordania (Gruppo J)
Ore 19:00 – Portogallo-RD Congo (Gruppo K)
Ore 22:00 – Inghilterra-Croazia (Gruppo L)
18 GIUGNO
Ore 1:00 – Ghana-Panama (Gruppo L)
Ore 4:00 – Uzbekistan-Colombia (Gruppo K)
Ore 18:00 – Repubblica Ceca-Sudafrica (Gruppo A)
Ore 21:00 – Svizzera-Bosnia (Gruppo B)
Classifica Mondiali 2026
Gruppo A: Messico, Sudafrica, Corea del Sud, Repubblica Ceca
Gruppo B: Canada, Bosnia ed Erzegovina, Qatar, Svizzera
Gruppo C: Brasile, Marocco, Scozia, Haiti
Gruppo D: Stati Uniti, Paraguay, Australia, Turchia
Gruppo E: Germania, Curaçao, Costa d’Avorio, Ecuador
Gruppo F: Paesi Bassi, Giappone, Svezia, Tunisia
Gruppo G: Belgio, Egitto, Iran, Nuova Zelanda
Gruppo H: Spagna, Capo Verde, Arabia Saudita, Uruguay
Gruppo I: Francia, Senegal, Iraq, Norvegia
Gruppo J: Argentina, Algeria, Austria, Giordania
Gruppo K: Portogallo, RD Congo, Uzbekistan, Colombia
Gruppo L: Inghilterra, Croazia, Ghana, Panama.
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