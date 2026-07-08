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Cessione Lazio, banchieri e affaristi spingono per la vendita del club! Spunta una pista americana
Cessione Lazio, un gruppo formato da affaristi e banchieri spinge per la vendita del club! Intanto spunta una pista americana
Non solo le proteste dei tifosi che annunciano un nuovo boicottaggio degli abbonamenti, ma anche voci su una presunta cessione della Lazio, continuano ad agitare le acque a Formello. Come riportato da Milanofinanza.it, un gruppo di professionisti, manager di Stato e intermediari legati ai colori biancocelesti avrebbe preso in mano il dossier del club. La clamorosa indiscrezione porta dritta negli Stati Uniti: la società sarebbe stata proposta persino all’ambasciatore USA in Italia e a Tilman J. Fertitta, celebre magnate americano già proprietario della franchigia NBA dei Houston Rockets.
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Il muro di Lotito sulla cessione della Lazio e le cifre folli
L’obiettivo dei mediatori è chiaro: trovare un acquirente solido per convincere l’attuale patron alla svolta. L’ostacolo principale rimane però la posizione di Claudio Lotito. Il presidente biancoceleste continua a ribadire la totale inamovibilità sulla questione, dichiarando a più riprese di non voler vendere e sparando cifre monstre che blindano il club, con una valutazione che sfiorerebbe addirittura il miliardo di euro.
Pressing continuo per la cessione della Lazio a Formello
Nonostante le pretese astronomiche della presidenza, il network di grandi investitori non demorde. Il piano strategico prevede un pressing asfissiante: l’obiettivo è presentarsi ai cancelli di Formello con offerte concrete e continuative nel tempo, dimostrando che l’interesse attorno al club è reale e pronto a un cambio di passo storico.
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