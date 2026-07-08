Calciomercato
Dopo Gila anche Calvani vicino al Milan, affare verso la chiusura: manca l’incontro finale con la Lazio
Il difensore classe 2008 Calvani può lasciare il club biancoceleste: l’operazione con i rossoneri è alle battute finali
Il Milan lavora per chiudere un colpo in prospettiva per il proprio settore giovanile e guarda in casa Lazio. Secondo quanto riportato su X da Nicolò Schira, sarebbe previsto per oggi l’incontro decisivo per definire il trasferimento di Lorenzo Calvani, difensore classe 2008, dal club biancoceleste a quello rossonero.
L’operazione, sempre secondo quanto riferito dall’esperto di mercato, dovrebbe chiudersi su una base economica compresa tra i 2 e i 2,5 milioni di euro. Per il giovane calciatore sarebbe pronto un contratto fino al 2029, con opzione per il 2030.
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Calvani Milan, incontro decisivo con la Lazio
La trattativa tra Milan e Lazio per Lorenzo Calvani sarebbe ormai entrata nella fase conclusiva. Nicolò Schira ha riportato su X che per oggi è previsto l’incontro utile a chiudere l’affare e definire gli ultimi dettagli dell’operazione.
Il difensore, nato nel 2008, rappresenta un profilo di prospettiva sul quale il Milan avrebbe deciso di puntare con decisione. La società rossonera continua così a muoversi anche sul mercato dei giovani, con l’obiettivo di anticipare la concorrenza sui talenti più interessanti del panorama italiano.
Calvani, le cifre dell’operazione con il Milan
Secondo quanto riferito da Schira, il trasferimento di Calvani dalla Lazio al Milan dovrebbe avere un valore compreso tra i 2 e i 2,5 milioni di euro. Una cifra significativa per un giocatore così giovane, ma che conferma la volontà dei rossoneri di investire su un profilo considerato di prospettiva.
Per Lorenzo Calvani sarebbe pronto un contratto fino al 2029, con opzione per prolungare ulteriormente l’accordo fino al 2030. Una formula che confermerebbe la fiducia del Milan nelle qualità del classe 2008 e nella possibilità di inserirlo all’interno di un percorso di crescita strutturato e dare quindi seguito a quanto di buono evidenziato con la maglia dei biancocelesti.
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