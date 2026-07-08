Si arena la trattativa dal Portogallo per Nuno Tavares: la Lazio pensa prima alle uscite, poi l’assalto a Piccoli

La linea biancoceleste resta chiara: il club vuole chiudere anche questa sessione con il bilancio in attivo! Le ultime sul calciomercato e su Nuno Tavares

La Lazio continua a muoversi sul mercato con una linea precisa: mantenere il saldo positivo tra entrate e uscite. Secondo quanto ribadito da La Repubblica, la società biancoceleste intende proseguire sulla strada già seguita nella scorsa sessione invernale, quando a fronte di circa 60 milioni di euro incassati dalle cessioni ne furono reinvestiti circa 30.

Anche in estate, dunque, il principio resta lo stesso: le operazioni in entrata dipenderanno dalle uscite come quella di Gila al Milan. Prima di affondare per nuovi innesti, la Lazio dovrà liberare spazio tecnico ed economico, soprattutto nei reparti in cui il club ha già individuato possibili obiettivi.

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Lazio, mercato legato al saldo positivo

La strategia della Lazio resta orientata alla sostenibilità. Il club vuole evitare spese non coperte da cessioni e punta a chiudere anche questa sessione con un bilancio in attivo. Una scelta che condiziona inevitabilmente i tempi del mercato in entrata.

La società biancoceleste, quindi, continuerà a valutare i profili monitorati, ma ogni affondo sarà strettamente collegato alla possibilità di monetizzare con alcune partenze. Il mercato della Lazio si muoverà su questo equilibrio: vendere prima di comprare, senza rinunciare agli obiettivi individuati per rinforzare la rosa.

Nuno Tavares-Porto in stand-by?

Sul fronte uscite c’è stata una brusca frenata nella trattativa tra Lazio e Porto per Nuno Tavares. Il club portoghese, al momento, avrebbe rallentato i contatti e l’operazione resta in stand-by. Nei giorni scorsi il nome dell’esterno portoghese era stato accostato con insistenza ai lusitani, con la Lazio orientata a chiedere una cifra importante per il cartellino. La valutazione biancoceleste si aggirerebbe intorno ai 20 milioni di euro.

Per il reparto offensivo il primo nome resta quello di Roberto Piccoli. La Lazio vorrebbe portarlo a Formello, ma l’operazione potrà decollare soltanto in caso di una cessione nel reparto avanzato. La società dovrà prima liberare uno slot tra gli attaccanti: a lasciare il club dovrebbe essere uno tra Boulaye Dia e Petar Ratkov. Solo a quel punto la pista Piccoli potrebbe entrare nel vivo.

Lazio, tutto passa dalle cessioni

Il mercato biancoceleste resta quindi bloccato da una condizione chiara: prima le uscite, poi gli acquisti. La frenata sul fronte Nuno Tavares rallenta anche i possibili movimenti in entrata, mentre per Piccoli servirà una partenza nel reparto offensivo.

La Lazio osserva, programma e aspetta l’incastro giusto. La volontà è quella di rinforzare la squadra senza perdere di vista il saldo positivo, principio centrale della strategia estiva indicata dalla società.