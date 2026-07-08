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Calciomercato

Dominguez per il dopo Gila: la situazione aggiornata della trattativa con la Dinamo Zagabria

Published

5 ore ago

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fabiani

La Lazio è al lavoro per trovare il sostituto dello spagnolo ceduto al Milan: tra richiesta e offerta per Dominguez ballano ancora diversi milioni

La Lazio ha individuato in Sergi Dominguez uno dei profili principali per rinforzare la difesa dopo la cessione di Mario Gila al Milan. Il centrale spagnolo della Dinamo Zagabria è da tempo nel mirino del club biancoceleste e, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’operazione può entrare in una fase decisiva nei prossimi giorni.

È previsto anche un blitz in Croazia per provare ad accelerare la trattativa e ridurre la distanza con il club croato. Al momento, però, resta una differenza importante tra domanda e offerta: la Lazio punta a chiudere per circa 12 milioni di euro, mentre la Dinamo Zagabria continua a chiedere circa 15 milioni.

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Dominguez, il dopo Gila passa dalla Croazia

La partenza di Mario Gila obbliga la Lazio a intervenire con decisione sul mercato dei difensori centrali. Il nome più caldo resta quello di Sergi Dominguez, classe 2005 cresciuto nel settore giovanile del Barcellona e oggi in forza alla Dinamo Zagabria.

Il profilo piace per età, margini di crescita e caratteristiche fisiche. La società biancoceleste lo considera un investimento per il presente e per il futuro, ma dovrà trovare un’intesa economica con la Dinamo, che non sembra intenzionata a concedere sconti significativi.

Dominguez e la distanza economica con la Dinamo Zagabria

Il nodo principale resta il prezzo del cartellino. La Lazio spera di chiudere l’affare tra i 10 e gli 11 milioni di euro, eventualmente lavorando su bonus e formule che possano avvicinare la richiesta del club croato. La società croata, però, valuta Dominguez circa 15 milioni. Una cifra condizionata anche dalla percentuale sulla futura rivendita spettante al Barcellona, che al momento della cessione del difensore al club croato aveva mantenuto una quota sui profitti di una futura vendita.

Il mercato della Lazio entra quindi in una fase delicata: il club deve sostituire un titolare importante senza perdere troppo tempo, ma anche senza superare i propri parametri economici. La partita con la Dinamo Zagabria è aperta, e i prossimi contatti potranno essere decisivi.

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