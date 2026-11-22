Christos Mandas celebra la vittoria contro il Lecce attraverso Instagram: il portiere greco esulta per il successo e scherza con un riferimento a GTA

La Lazio continua a vincere e a entusiasmare i propri tifosi in questa prima parte della stagione 2026/2027. Il netto 3-0 contro il Lecce, conquistato allo stadio Olimpico grazie alla doppietta di Tijjani Noslin e alla rete di Davide Frattesi, ha permesso alla formazione allenata da Gennaro Gattuso di ottenere la decima vittoria nelle prime dodici giornate di Serie A. Un risultato che porta i biancocelesti a quota 32 punti, confermando il primato solitario in classifica. A celebrare il successo è stato anche Christos Mandas, protagonista di un curioso messaggio pubblicato sul proprio profilo Instagram, nel quale ha alternato soddisfazione per il risultato e una battuta ironica.

Lazio, Mandas celebra sui social la vittoria contro il Lecce

La soddisfazione per il successo contro il Lecce ha coinvolto tutto l’ambiente biancoceleste. Tra i giocatori che hanno voluto condividere la propria gioia con i tifosi figura anche Christos Mandas, portiere greco della formazione capitolina. Attraverso una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram, l’estremo difensore ha sottolineato l’importanza della vittoria ottenuta dalla squadra di Gattuso, evidenziando il valore di un altro risultato positivo nel percorso stagionale.

SULLA VITTORIA – «Un altro passo importante…».

Un messaggio breve ma significativo, che testimonia la soddisfazione del gruppo per un cammino caratterizzato finora da grande continuità. La Lazio, infatti, è ancora imbattuta dopo dodici giornate e continua a mantenere un rendimento particolarmente elevato.

Mandas scherza su GTA: la curiosa frase dopo il successo

A rendere particolare il messaggio pubblicato da Mandas è stato soprattutto il riferimento al celebre videogioco GTA, inserito dal portiere greco con tono ironico.

SULLA PAUSA DOPO LA VITTORIA – «Ora possiamo goderci GTA per un giorno!».

Una battuta accompagnata da un’emoji sorridente, attraverso la quale il giocatore ha voluto concedersi un momento di leggerezza dopo l’ennesima affermazione della squadra. Il riferimento al videogioco ha aggiunto un elemento curioso ai festeggiamenti biancocelesti, mostrando anche il lato più scherzoso del portiere.

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Entusiasmo alle stelle dopo il decimo successo stagionale

Il 3-0 contro il Lecce rappresenta un’altra tappa importante nel percorso della Lazio, capace di raccogliere dieci vittorie e due pareggi nelle prime dodici giornate di campionato. La doppietta di Noslin e il gol di Frattesi hanno confermato le qualità offensive della squadra, mentre il risultato senza reti subite ha contribuito a rendere ancora più positiva la giornata biancoceleste.

In questo clima di entusiasmo si inserisce il messaggio di Mandas, che attraverso Instagram ha raccontato la soddisfazione dello spogliatoio con poche parole e una battuta originale.

La Lazio si gode il momento, ma guarda già alle prossime sfide. E proprio il messaggio finale del portiere greco rappresenta la sintesi dell’atteggiamento richiesto per continuare a inseguire gli obiettivi stagionali: festeggiare i successi, senza perdere la concentrazione sul futuro.