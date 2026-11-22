Dodici giornate senza sconfitte per la squadra di Gattuso: superato il rendimento iniziale di Inzaghi nel 2017/2018, ora l’obiettivo è eguagliare la striscia del 1972/1973

La Lazio continua a sorprendere e a riscrivere le statistiche della propria storia. Dopo dodici giornate di Serie A 2026/2027, la formazione allenata da Gennaro Gattuso può ancora vantare un’imbattibilità che testimonia la straordinaria continuità mostrata in questo avvio di stagione. Il netto successo per 3-0 contro il Lecce, arrivato grazie alla doppietta di Tijjani Noslin e alla rete di Davide Frattesi, ha confermato l’ottimo momento dei biancocelesti, capaci di conquistare dieci vittorie e due pareggi. Un rendimento che permette alla squadra capitolina di guardare con ambizione ai prossimi appuntamenti, inseguendo traguardi che mancavano da diversi decenni.

Gattuso supera il rendimento iniziale di Inzaghi nel 2017/2018

Come evidenziato dall’edizione odierna de Il Messaggero, l’attuale Lazio di Gennaro Gattuso è già riuscita a fare meglio, sul piano dell’imbattibilità iniziale, rispetto alla formazione allenata da Simone Inzaghi nella stagione 2017/2018. In quell’annata, infatti, i biancocelesti avevano già rimediato una sconfitta nelle prime dodici giornate di campionato. Un dato che rende ancora più significativo il percorso della squadra attuale, capace invece di evitare qualsiasi battuta d’arresto fino a questo momento.

La continuità rappresenta uno degli aspetti più importanti del lavoro di Gattuso, che sta ottenendo risultati di grande rilievo attraverso una squadra capace di trovare protagonisti differenti e mantenere un rendimento costante.

Ultimissime Lazio LIVE: tutte le novità sui biancocelesti di Gattuso

Il record del 1972/1973 è nel mirino: tredici giornate senza sconfitte

Il prossimo obiettivo della Lazio riguarda un precedente particolarmente significativo nella storia biancoceleste. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il riferimento è alla stagione 1972/1973, quando la formazione capitolina riuscì a collezionare tredici giornate consecutive senza conoscere la sconfitta. Un traguardo che Gattuso e i suoi giocatori potrebbero eguagliare già nel prossimo turno di campionato, prolungando ulteriormente la propria serie positiva.

Per riuscirci sarà sufficiente evitare la sconfitta nella tredicesima giornata, anche se l’obiettivo della squadra resta naturalmente quello di continuare a conquistare vittorie. La possibilità di raggiungere un risultato che richiama una delle stagioni storiche del club rappresenta un ulteriore stimolo per un gruppo che sta dimostrando grande competitività.

Noslin e Frattesi trascinano i biancocelesti verso nuovi traguardi

La vittoria contro il Lecce ha offerto un’altra dimostrazione delle risorse offensive a disposizione di Gennaro Gattuso. A prendersi la scena è stato soprattutto Tijjani Noslin, protagonista assoluto grazie a una doppietta che ha indirizzato il confronto.

Nel finale è arrivata anche la firma di Davide Frattesi, autore della rete del definitivo 3-0. Due giocatori che hanno contribuito a rendere ancora più significativo il percorso della formazione capitolina.

Il successo contro i salentini ha permesso alla Lazio di salire a 32 punti in dodici giornate, confermandosi nelle posizioni di vertice della classifica e alimentando ulteriormente le ambizioni stagionali.

Gattuso vuole continuare la striscia positiva: la prossima partita può valere la storia

Per Gennaro Gattuso il prossimo appuntamento rappresenterà dunque un’occasione particolarmente importante. La Lazio ha già superato il dato relativo all’imbattibilità iniziale della formazione di Simone Inzaghi del 2017/2018 e adesso punta a raggiungere quello della squadra del 1972/1973.

Il percorso dei biancocelesti conferma la solidità dei risultati ottenuti finora, ma il campionato è ancora lungo e richiederà continuità anche nelle prossime settimane. La tredicesima giornata potrebbe trasformarsi in un nuovo appuntamento con la storia. Un risultato positivo permetterebbe alla Lazio di eguagliare la striscia indicata dal quotidiano romano, aggiungendo un altro capitolo a un avvio di stagione già ricco di soddisfazioni.