Pagelle Lazio Lecce, i biancocelesti di Gattuso travolgono i salentini e consolidano il primato in Serie A: Noslin protagonista assoluto, brillano anche Isaksen e Taylor

La Lazio continua a volare e conquista un’altra vittoria fondamentale nella corsa ai vertici della Serie A 2026/2027! La formazione allenata da Gennaro Gattuso supera il Lecce con un convincente 3-0, centrando il decimo successo nelle prime dodici giornate di campionato. A prendersi la scena è soprattutto Tijjani Noslin, autore di una splendida doppietta, mentre Davide Frattesi completa il tris con un preciso pallonetto nel finale. Una prestazione importante per i capitolini, che salgono a 32 punti in classifica, confermandosi al primo posto. Di seguito il focus sulle pagelle dei biancocelesti e sui protagonisti della sfida.

Noslin si prende la scena con una doppietta da protagonista

Il grande protagonista della vittoria contro il Lecce è senza dubbio Tijjani Noslin. L’attaccante biancoceleste si rende decisivo con due reti che indirizzano la partita e permettono alla squadra di Gattuso di conquistare tre punti preziosissimi. Una doppietta che conferma l’importanza dell’olandese nelle rotazioni offensive della Lazio, soprattutto in una fase della stagione nella quale il tecnico ha bisogno del contributo di tutti i componenti della rosa.

Il rendimento di Noslin rappresenta uno degli aspetti più interessanti da analizzare nelle valutazioni dei principali quotidiani sportivi nazionali. La sua capacità di incidere concretamente sul risultato lo rende inevitabilmente uno dei nomi maggiormente attesi nelle pagelle della partita.

Isaksen e Taylor decisivi: Gattuso applaude la qualità dei suoi

Non soltanto Noslin nella convincente affermazione dei biancocelesti. Meritano particolare attenzione anche le prestazioni di Gustav Isaksen e Kenneth Taylor, protagonisti di giocate decisive nelle azioni che hanno portato alle prime due reti della formazione capitolina.

Il contributo dei due calciatori dimostra quanto sia importante, nell’economia del gioco della Lazio, riuscire a creare occasioni attraverso le iniziative individuali e le combinazioni offensive.

Per Gennaro Gattuso arrivano dunque segnali incoraggianti da diversi elementi della squadra. Il successo contro i salentini conferma la capacità dei biancocelesti di trovare soluzioni differenti per arrivare alla conclusione e mettere in difficoltà gli avversari.

Frattesi cala il tris e i biancocelesti restano in vetta

A completare una giornata particolarmente positiva ci pensa Davide Frattesi, che nel finale realizza la rete del definitivo 3-0 con un pallonetto. Un gol che impreziosisce ulteriormente il successo della squadra e permette al centrocampista di entrare nel tabellino dei marcatori.

La Lazio raggiunge così quota 32 punti, frutto di dieci vittorie e due pareggi nelle prime dodici giornate. Numeri che certificano l’ottimo rendimento della formazione di Gattuso, ancora imbattuta in campionato e saldamente al comando della classifica.

Ultimissime Lazio LIVE: tutte le novità sui biancocelesti di Gattuso

Come di consueto, all’indomani della partita, l’attenzione si concentra anche sulle pagelle della Lazio pubblicate dai principali quotidiani sportivi nazionali. Di seguito le pagelle della Lazio secondo i principali quotidiani sportivi nazionali.

LA GAZZETTA DELLO SPORT: Mandas 7; Floriani 6; Doekhi 6,5; Diogo Leite 6,5; Pedraza 6,5 (dal 33′ s.t. Pellegrini 6); Frattesi 7; Belahyane 7 (dal 38′ s.t. Rovella 6); Taylor 7; Isaksen 7 (dal 33′ s.t. Cancellieri 6); Pinamonti 6 (dal 43′ s.t. Gudmundsson sv), Noslin 8 (dal 38′ s.t. Dele-Bashiru 6);

CORRIERE DELLO SPORT: Mandas 6,5; Floriani 7; Doekhi 7; Diogo Leite 7; Pedraza 6,5 (dal 33′ s.t. Pellegrini sv); Frattesi 7,5; Belahyane 7,5 (dal 38′ s.t. Rovella sv); Taylor 7,5; Isaksen 7 (dal 33′ s.t. Cancellieri 6,5); Pinamonti 6 (dal 43′ s.t. Gudmundsson sv), Noslin 8 (dal 38′ s.t. Dele-Bashiru sv);

TUTTOSPORT: Mandas 6,5; Floriani 6,5; Doekhi 7; Diogo Leite 7; Pedraza 6,5 (dal 33′ s.t. Pellegrini sv); Frattesi 7; Belahyane 7 (dal 38′ s.t. Rovella sv); Taylor 7; Isaksen 7 (dal 33′ s.t. Cancellieri 6,5); Pinamonti 6 (dal 43′ s.t. Gudmundsson sv), Noslin 8 (dal 38′ s.t. Dele-Bashiru sv);