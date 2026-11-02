Mandas esulta dopo il successo contro il Cagliari: «Sempre orgoglioso di vedere quanto questa squadra dà in campo!» – FOTO

Christos Mandas celebra sui social la vittoria in rimonta contro il Cagliari: il portiere greco sottolinea l’impegno del gruppo di Gattuso dopo il successo che vale il primato solitario in Serie A

La Lazio continua a vincere e a regalare soddisfazioni ai propri tifosi. Il successo per 2-1 contro il Cagliari, conquistato domenica 1° novembre allo Stadio Olimpico, ha permesso alla formazione di Gennaro Gattuso di salire da sola in vetta alla classifica di Serie A, raggiungendo quota 28 punti dopo dieci giornate. Tra i protagonisti della serata biancoceleste c’è anche Christos Mandas, che ha difeso la porta laziale nella sfida contro i rossoblù. Il portiere greco non è stato particolarmente impegnato durante l’incontro e ha avuto poche occasioni per mettersi in mostra, ma ha comunque partecipato alla soddisfazione collettiva per una vittoria arrivata in rimonta. Al termine della gara, l’estremo difensore ha pubblicato un messaggio sul proprio profilo Instagram, celebrando soprattutto l’impegno e lo spirito della squadra.

Mandas festeggia sui social: il messaggio dopo la vittoria contro il Cagliari

Dopo il successo dell’Olimpico, Christos Mandas ha voluto condividere la propria soddisfazione attraverso un messaggio pubblicato sul suo profilo Instagram. Il portiere greco ha messo al centro delle proprie parole l’atteggiamento della squadra, protagonista di una rimonta importante dopo essere passata inizialmente in svantaggio.

SULLA VITTORIA DELLA LAZIO – «Sempre orgoglioso di vedere quanto questa squadra dà in campo! Continuiamo».

Un messaggio breve ma significativo, che evidenzia il clima positivo all’interno dello spogliatoio biancoceleste. La formazione di Gattuso sta attraversando un momento particolarmente favorevole e il successo contro il Cagliari rappresenta un’ulteriore conferma della capacità del gruppo di reagire anche nelle situazioni più complicate.

Il portiere poco impegnato contro il Cagliari: sul gol di Nzola ha poche responsabilità

Dal punto di vista individuale, quella contro il Cagliari è stata una partita relativamente tranquilla per Christos Mandas. L’estremo difensore della Lazio non è stato chiamato a compiere interventi particolarmente complicati, anche grazie alla capacità dei biancocelesti di limitare le conclusioni avversarie.

L’episodio più significativo è arrivato al 21′, quando Alieu Fadera ha raggiunto il fondo sulla corsia destra, servendo un pallone in area per M’Bala Nzola. L’attaccante rossoblù è riuscito ad anticipare il portiere greco con una deviazione ravvicinata, realizzando la rete del momentaneo 0-1.

Una situazione nella quale Mandas ha avuto poche possibilità di intervenire, considerando la rapidità dell’azione e la conclusione da distanza ridotta.

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Mandas e la forza del gruppo: il messaggio guarda già alle prossime sfide

Le parole di Christos Mandas mettono in evidenza un aspetto importante dell’attuale momento biancoceleste: la partecipazione di tutto il gruppo ai risultati della squadra. Anche in una partita nella quale il portiere non è stato particolarmente sollecitato, il suo contributo è passato attraverso la concentrazione e la gestione delle poche situazioni pericolose create dagli avversari.

Per Gattuso, poter contare su un estremo difensore affidabile rappresenta un elemento importante nella costruzione degli equilibri della squadra. La vittoria contro il Cagliari ha confermato la capacità della Lazio di trovare soluzioni diverse anche nei momenti di difficoltà, sfruttando il contributo dei titolari e dei giocatori subentrati.