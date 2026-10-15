Gattuso ha detto no alla Juventus e ora si gode Mandas! Il retroscena di mercato sul portiere

Christos Mandas avrebbe potuto giocare Juventus-Lazio con la maglia dei bianconeri: ecco cos’è successo negli scorsi mesi

Il rendimento di Christos Mandas rappresenta una delle note più positive di questo inizio di campionato della Lazio. Dopo essere rientrato dal prestito semestrale al Bournemouth, esperienza che non aveva prodotto i risultati sperati, l’estremo difensore greco è riuscito a rilanciarsi immediatamente nella Capitale. Eppure, durante l’estate, la sua permanenza a Formello non sembrava affatto scontata. Diverse società avevano manifestato interesse nei suoi confronti, con la Juventus particolarmente attenta alla sua situazione.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Messaggero, il club bianconero sarebbe tornato più volte alla carica per ottenere informazioni sul giocatore, valutando concretamente la possibilità di portarlo a Torino.

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Il muro di Gattuso ha cambiato il futuro del portiere greco

A impedire l’eventuale trasferimento sarebbe stato soprattutto Gennaro Gattuso. L’allenatore biancoceleste, infatti, avrebbe espresso una posizione netta sulla permanenza di Mandas, considerandolo un elemento importante per il proprio progetto tecnico.

Una presa di posizione che è risultata determinante per convincere la società a respingere gli interessamenti provenienti da Torino. La fiducia del tecnico calabrese è stata ripagata dalle prestazioni offerte dal portiere, protagonista di interventi importanti e di un rendimento che ha contribuito ai risultati ottenuti dalla Lazio nelle prime giornate.

Per Mandas la sfida alla Juventus avrà un significato particolare

Il calendario propone adesso un incrocio particolarmente significativo per Christos Mandas. La prossima trasferta contro la Juventus potrebbe infatti metterlo di fronte proprio alla società che aveva valutato il suo acquisto durante il mercato. All’Allianz Stadium, il portiere greco avrà l’opportunità di confermare quanto di buono mostrato finora, cercando di contribuire a un altro risultato positivo della formazione capitolina.

Per Gattuso sarà anche l’occasione di verificare nuovamente la bontà della scelta compiuta durante l’estate. La decisione di trattenere Mandas, nonostante le richieste di mercato, si sta rivelando importante per gli equilibri della squadra. Da possibile partente a protagonista della Lazio: il portiere greco vuole continuare il proprio percorso di crescita e dimostrare, proprio davanti alla Juventus, quanto sia stata determinante la fiducia ricevuta dal suo allenatore.