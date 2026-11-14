Mancini carica gli azzurri: «Essere qua è un motivo d’orgoglio! Contro il Belgio faremo la nostra partita» – Lazio News 24

Belgio Italia, il commissario tecnico Roberto Mancini ha parlato alla vigilia della sfida di Nations League. Le sue dichiarazioni

Forte del prestigioso e convincente successo per 3-1 conquistato contro la Francia, la Nazionale italiana si appresta ad affrontare lo snodo decisivo della fase a gironi di Nations League. Domani sera, domenica 15 novembre, gli Azzurri scenderanno in campo sul prestigioso palcoscenico dello Stadio Re Baldovino di Bruxelles per sfidare i padroni di casa del Belgio nell’ultima e determinante giornata del raggruppamento.

Alla vigilia del confronto internazionale, il commissario tecnico Roberto Mancini ha suonato la carica ai microfoni di Sky Sport, analizzando il percorso di crescita del gruppo azzurro e le insidie tecniche di un avversario di caratura mondiale.

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Belgio Italia: l’orgoglio di Mancini per il cammino degli Azzurri

Roberto Mancini ha voluto innanzitutto elogiare l’atteggiamento e la maturazione evidenziata dalla squadra nel corso del torneo, ricordando anche le sensazioni positive emerse nella gara d’andata nonostante il risultato sfavorevole.

«Essere qua e giocarci la qualificazione in questo gruppo è motivo di orgoglio per quello che i ragazzi hanno fatto fino a oggi. Non sarà semplice, il Belgio è un’ottima Nazionale. Ero abbastanza positivo anche dopo la sconfitta dell’andata: secondo me la squadra aveva fatto una partita diversa nel secondo tempo, poi nel complesso forse il Belgio meritava di vincerla», ha spiegato il ct, sottolineando la solidità mentale costruita dal gruppo.

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Belgio Italia: le insidie tattiche e il paragone con la Francia

Passando all’analisi tecnico-tattica dei Diavoli Rossi, Mancini ha tracciato un parallelo molto chiaro tra le caratteristiche dei prossimi avversari e quelle della Francia appena battuta, ribadendo la volontà di non snaturare l’identità offensiva e propositiva della Nazionale.

«Belgio? Faremo la nostra partita come abbiamo sempre fatto. Credo che sia una squadra formata da giocatori bravi tecnicamente e veloci, non si discosta molto dalla Francia», ha proseguito il commissario tecnico azzurro nell’intervista rilasciata a Sky Sport, evidenziando come servirà massima attenzione sulle transizioni rapide e sulla qualità individuale degli interpreti belgi.

Belgio Italia: le condizioni del gruppo prima della rifinitura

In chiusura di intervento, Mancini ha fatto il punto sulla gestione fisica dei calciatori a ridosso dell’impegno allo Stadio Re Baldovino, rimandando ogni decisione definitiva sull’undici titolare alla seduta mattutina del giorno della gara.

«Dubbi per la rifinitura? Domani mattina vediamo, oggi i ragazzi hanno fatto un allenamento defaticante e valuteremo domani le condizioni», ha concluso il commissario tecnico dell’Italia, pronto a sciogliere gli ultimi ballottaggi per consegnare alla Nazionale la formazione migliore in vista della sfida contro il Belgio.