Infermeria Lazio, giornata decisiva per Šutalo tra gli esami e la paura di uno stop grave

Infermeria Lazio, paura per l’infortunio di Josip Šutalo, si teme lo stesso calvario di Nuno Tavares. Esami in giornata

Il campionato di Serie A entra in una fase estremamente delicata della stagione e la compagine biancoceleste si ritrova a fare i conti con una vera e propria emergenza legata alle condizioni fisiche dei propri elementi di spicco.

La sosta per gli impegni delle selezioni Nazionali, solitamente sfruttata dagli staff tecnici per recuperare le energie e perfezionare i meccanismi tattici sul campo, si sta rivelando particolarmente ostica per il club della Capitale.

L’infermeria della Lazio registra problemi seri che rischiano di condizionare le scelte future della squadra in vista dei prossimi e ravvicinati impegni ufficiali.

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L’infortunio e lo stop di Nuno Tavares per la Lazio

La prima brutta notizia arrivata nel quartier generale biancoceleste riguarda il laterale portoghese, fermato da un guaio muscolare che richiederà tempi di recupero adeguati. Dalle valutazioni cliniche e strumentali effettuate nella giornata di martedì è emerso un quadro purtroppo chiaro: il difensore si è procurato uno stiramento di medio grado al flessore della coscia sinistra.

L’attesa per gli esami e il verdetto su Josip Šutalo nella Lazio

Alle preoccupazioni per le condizioni del terzino si sommano i timori legati allo stato di salute del centrale croato, la cui situazione clinica rappresenta il vero nodo cruciale di queste ore a Formello. Per Josip Šutalo si teme purtroppo lo stesso identico destino del compagno di reparto, se non addirittura un quadro clinico ancora più complesso.

Nella giornata odierna il difensore sosterrà gli esami strumentali di rito per valutare con esattezza l’entità dell’infortunio rimediato. La dirigenza e l’intero ambiente della Lazio attendono con grande apprensione il verdetto dello staff medico, consapevoli che l’eventuale lungo stop del centrale croato aprirebbe scenari critici nella gestione della retroguardia.

Le contromisure dello staff e le prospettive future per la Lazio

Di fronte a questa doppia e pesante tegola che si abbatte sulla rosa, l’allenatore Gennaro Gattuso è chiamato a studiare soluzioni alternative per mantenere intatta la solidità della squadra.

La sosta forzata offre almeno il vantaggio di poter lavorare sui pochi elementi rimasti a disposizione a Formello, riorganizzando le gerarchie in vista della ripresa del campionato!