Lazio Roma infiamma l’Olimpico! E’ febbre derby nella Capitale: spinta della Nord verso il primato d’incassi

Lazio Roma da record, è iniziato il countdown per il derby della Capitale! La spinta della Nord porta l’Olimpico verso il primato d’incassi
L’atmosfera delle grandi occasioni si respira già a pieni polmoni nella Capitale in vista di un appuntamento che promette di riscrivere i libri di storia del club biancoceleste non soltanto sul campo, ma anche sotto il profilo commerciale.
La prevendita dei tagliandi per la stracittadina in programma domenica 23 dicembre alle ore 12:30 ha fatto registrare numeri a dir poco impressionanti, confermando l’attesa spasmodica di una tifoseria pronta a riabbracciare la squadra in un momento cruciale della stagione.
Secondo quanto riportato nell’edizione odierna del quotidiano Il Messaggero, la società capitolina si appresta a vivere una domenica da record assoluto al botteghino, frantumando qualsiasi primato precedente grazie a una risposta di pubblico straordinaria che testimonia il viscerale attaccamento ai colori della Lazio.
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Il sold-out immediato della Curva Nord e la febbre da derby per la Lazio
La risposta dei sostenitori biancocelesti all’apertura dei botteghini è stata semplicemente travolgente, bruciando ogni previsione e confermando la centralità del tifo organizzato nello scenario calcistico nazionale.
A poche ore dall’avvio della prevendita riservata agli abbonati della scorsa stagione, la gloriosa Curva Nord è andata letteralmente esaurita in ogni ordine di posto, trascinando l’entusiasmo dell’intera piazza.
L’ondata di passione non si è fermata al settore più caldo dello stadio Olimpico, poiché anche la Tribuna Tevere e la tribuna Monte Mario registrano un riempimento imponente, delineando una cornice di spettatori che spingerà la Lazio verso una sfida da affrontare con il massimo della determinazione!
L’incasso record da 4 milioni di euro per le casse della Lazio
I dati economici legati a questo storico derby superano di gran lunga qualsiasi precedente finanziario registrato dal club nella propria storia recente e internazionale. Si prevede che la Lazio incassi una cifra record di circa 4 milioni di euro dal botteghino, un traguardo economico mai visto in precedenza.
Un risultato stratosferico reso possibile anche dalla particolare politica adottata dal club, che vanta un numero esiguo di abbonati fissi pari a 4.200 tessere.
Per avere un termine di paragone tangibile, basti pensare che neanche in occasione della prestigiosa e storica sfida di Champions League contro il Bayern Monaco, disputata nel febbraio 2024, le casse societarie avevano registrato un simile introito economico, fermandosi a quota 3 milioni di euro.
Il confronto con il passato e la capienza dell’Olimpico per la Lazio
Il confronto con i numeri del passato evidenzia la portata eccezionale di questo evento, pur facendo i conti con i vincoli imposti dalle normative moderne. Oggi, con le nuove disposizioni per la sicurezza, la capienza massima per un derby allo stadio Olimpico si aggira intorno ai 65.000 spettatori.
Numeri importanti, ma che lasciano inattaccabile un record storico destinato a rimanere imbattuto per sempre: la massima affluenza di pubblico fu stabilita il 12 maggio 1974 in occasione del primo scudetto della Lazio, quando furono venduti ben 78.809 biglietti.
Nonostante i limiti odierni, la dirigenza e la squadra si preparano a vivere novanta minuti di fuoco, consapevoli che il supporto della propria gente rappresenterà una spinta fondamentale per inseguire un successo prestigioso contro la Roma!