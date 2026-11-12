Lazio, Gattuso sorride a Formello! Inizia il reinserimento graduale di Gudmundsson

Lazio, il piano di Gennaro Gattuso per Gudmundsson parte oggi con il ritorno graduale in gruppo! Le brillanti novità

Il campionato si ferma temporaneamente per lasciare spazio agli impegni delle selezioni nazionali, ma a Formello l’attività sul campo non ammette distrazioni.

Dopo un meritato mini-ciclo di tre giorni di riposo concesso dallo staff tecnico per tirare il fiato dopo le fatiche del precedente turno di campionato, la Lazio tornerà a sudare nella giornata odierna sotto lo sguardo vigile del proprio allenatore.

La ripresa dei lavori agonistici impone tuttavia una gestione particolare della rosa, costretta a fare i conti con numerose assenze eccellenti dovute alle chiamate dei rispettivi Commissari tecnici in giro per il mondo.

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La gestione dei ranghi ridotti e le assenze pesanti per la Lazio

La seduta odierna diretta da Gennaro Gattuso si aprirà inevitabilmente a ranghi fortemente ridotti a causa dell’esodo dei calciatori convocati dalle proprie federazioni Nazionali. Il tecnico della Lazio dovrà fare a meno di ben sette elementi di primissimo piano in questa fase di sosta: mancano all’appello Mandas, Marusic, Provstgaard, Belahyane, Frattesi, Dele-Bashiru e Isaksen.

Un vero e proprio blocco di titolari e alternative di lusso impegnate con le rispettive rappresentative, costringendo lo staff tecnico a rimodulare le esercitazioni tattiche integrando diversi giovani provenienti dalla formazione giovanile per colmare i vuoti numerici durante le partitelle in famiglia.

Il rientro in gruppo di Albert Gudmundsson a Formello

La nota più lieta e confortante arriva direttamente dall’infermeria, dove un elemento lungodegente inizierà a intravedere la luce in fondo al tunnel. Dopo aver smaltito i problemi fisici che lo avevano costretto a saltare i recenti impegni agonistici, Albert Gudmundsson farà ritorno sul rettangolo verde per iniziare gradualmente a lavorare insieme al resto dei compagni disponibili, rivela Il Messaggero.

La dirigenza e lo staff medico seguono con estrema attenzione i progressi dell’attaccante, il cui reintegro progressivo rappresenta un’arma offensiva formidabile per le ambizioni future della Lazio in vista del fitto calendario di impegni che attende la squadra alla ripresa ufficiale del torneo.

Il programma di lavoro e la preparazione della Lazio

Mentre i calciatori rimasti nella Capitale dopo la trasferta di Napoli proseguono con tabelle personalizzate di recupero e scarico atletico, l’attenzione del gruppo si sposta interamente sulla programmazione settimanale stilata dallo staff.

La Lazio sfrutterà questi giorni senza impegni ufficiali per mettere benzina nelle gambe e perfezionare i meccanismi tattici richiesti da Gennaro Gattuso, il quale punta a mantenere altissima la tensione agonistica di tutto il gruppo.

L’obiettivo primario è farsi trovare pronti al momento del rientro di tutti i Nazionali, così da ricompattare la rosa e riprendere la marcia trionfale nel campionato di Serie A con rinnovate certezze e una condizione fisica ottimale!