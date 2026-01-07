Maldini Lazio, accelerata biancoceleste! Oggi si chiude? Ecco le novità - Lazio News 24

Maldini Lazio, il club biancoceleste sta facendo sul serio per il giocatore in uscita dall’Atalanta: tutti gli aggiornamenti

Il calciomercato della Lazio è ufficialmente entrato in una fase incandescente. Dopo aver definito le uscite pesanti di Taty Castellanos e Mattéo Guendouzi, la società biancoceleste ha deciso di reinvestire immediatamente il tesoretto accumulato per regalare a Maurizio Sarri profili di qualità e prospettiva. Il nome che sta infiammando le ultime ore è quello di Daniel Maldini: il fantasista, attualmente in forza all’Atalanta, è diventato l’obiettivo prioritario per accendere la fantasia del pubblico dell’Olimpico.

La trattativa per Daniel Maldini entra nel vivo

Secondo quanto riportato dal giornalista ed esperto di calciomercato Orazio Accomando attraverso un post sul suo profilo X, il club biancocelestr sta accelerando in modo deciso per portare il “figlio d’arte” nella Capitale. I contatti tra il ds Angelo Fabiani e la dirigenza orobica sono proseguiti spediti per tutta la notte, portando le parti a un passo dalla fumata bianca. L’operazione si inserisce in un piano di restyling tecnico voluto dalla società per aumentare il tasso di imprevedibilità sulla trequarti.

Formula e costi dell’affare Daniel Maldini con l’Atalanta

I dettagli economici dell’operazione sono ormai delineati. i capitolini hanno messo sul piatto una proposta basata su un prestito con diritto di riscatto, che si trasformerebbe in obbligo al verificarsi di determinate condizioni (legate principalmente alle presenze e alla qualificazione europea del club). Il valore complessivo del trasferimento si aggira intorno ai 13 milioni di euro. Una cifra che soddisfa le richieste dei nerazzurri, i quali avevano investito molto sul ragazzo ma è ora pronta a lasciarlo partire per permettergli di trovare maggiore continuità.

Oggi la giornata decisiva per il futuro di Daniel Maldini

Il countdown è iniziato: nella giornata di oggi, i biancocelesti proveranno a chiudere definitivamente ogni pendenza con la Dea. La fonte sottolinea come la volontà di Daniel Maldini sia un fattore chiave: il calciatore avrebbe già espresso il suo gradimento per la destinazione romana, affascinato dal progetto tecnico di Maurizio Sarri e dalla possibilità di giocare stabilmente in una piazza così calda. Se i tasselli dovessero incastrarsi come previsto, il giocatore potrebbe arrivare a Roma già nelle prossime 24-48 ore per sostenere le visite mediche e firmare il nuovo contratto.

