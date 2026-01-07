Guendouzi Fenerbahce, accordo concluso con la Lazio! I dettagli - Lazio News 24

Guendouzi Fenerbahce, i turchi hanno concluso la trattativa con la Lazio per il trasferimento del centrocampista: i dettagli

Il mercato invernale della Lazio entra in una fase di profondo restyling. Dopo la cessione di Taty Castellanos, il club biancoceleste si prepara a salutare un altro dei suoi pilastri: Mattéo Guendouzi. Il centrocampista francese, diventato in poco tempo un idolo della tifoseria per la sua grinta e il suo carisma, è ormai a un passo dal vestire la maglia del Fenerbahce. Un’operazione lampo che garantisce alla società capitolina una plusvalenza record e fondi freschi da reinvestire immediatamente in entrata.

Accordo totale tra Lazio e Fenerbahce per Guendouzi

La trattativa è arrivata alle battute finali nelle ultime ore, sancendo una fumata bianca che era nell’aria. Come riportato dall’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio sul suo profilo X, il club biancoceleste ha chiuso l’accordo con i turchi per il trasferimento a titolo definitivo di Mattéo Guendouzi. L’intesa tra i due club è stata raggiunta su una base economica complessiva di 30 milioni di euro: nello specifico, l’affare prevede una parte fissa di 28 milioni di euro a cui si aggiungeranno 2 milioni di bonus facilmente raggiungibili.

