Maldini a Dazn: «Critiche giuste ma non stiamo facendo disastri»

Maldini, il dirigente rossonero ha parlato al termine della roboante sconfitta contro la Lazio ai microfoni di Dazn

Il momento è delicato per il Milan, ai microfoni di Dazn interviene Paolo Maldini il quale analizza il match contro la Lazio, ecco le sue parole.

PAROLE – «L’anno scorso il messaggio è stato dato prima di Lazio-Milan, sapevamo già di lottare per il campionato. Questo è un momento diverso: due obiettivi se ne sono andati, abbiamo preso tanti gol nelle ultime partite, è un momento delicato»

«Può sembrare una banalità ma l’anno scorso abbiamo vinto per il nostro spirito. Non dobbiamo pensare che stiamo facendo disastri, siamo secondi in classifica da soli dopo aver vinto uno scudetto. Giusto che le critiche ci siano ma questa squadra è dentro i suoi parametri»

COSA STA MANCANDO – «Non è mai mancato il lavoro, siamo presenti a tutti gli allenamenti e possiamo testimoniarlo. A volte capita di perdere sicurezza e fiducia, può succedere. Non siamo il Milan degli anni ’90 che prendeva campioni già fatti. Abbiamo una strategia che ci ha portato a sanare i conti della società ed essere protagonisti. Non ci discosteremo da questa»