Malagò: «Le idee sono chiare, è un progetto che deve andare dal breve al medio termine!»

Giovanni Malagò ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine dell’evento di benvenuto alle matricole della Luiss

A margine del benvenuto alle matricole della Luiss, Giovanni Malagò ha affrontato diversi temi legati al calcio italiano. Il presidente della FIGC ha raccontato di essere in contatto con Claudio Ranieri, figura di grande esperienza nel panorama calcistico nazionale.

Nel corso dell’intervento, Malagò ha espresso anche il proprio punto di vista sull’esonero di Fabio Grosso, soffermandosi sulle dinamiche che spesso caratterizzano il mondo degli allenatori e delle società. Le sue parole hanno offerto uno spunto di riflessione sul momento attuale del calcio italiano. Eccole di sotto riprese da Alfredo Pedullà:

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PROGETTO – «Sono in costante contatto con Ranieri e con tutte le persone coinvolte, stiamo parlando tantissimo e c’è un’energia positiva. Le idee sono chiare, è un progetto che deve andare dal breve al medio termine e finalmente c’è consapevolezza, oltre a un cambio di mentalità. Vedo che c’è anche disponibilità ad entrare in un certo ordine di idee, i progetti quotidiani stanno andando tutti a terra anche tramite la filiera che comincia da Coverciano».

ESONERO GROSSO – «Conoscendo situazioni pregresse nel campionato italiano e non, queste dinamiche fanno parte delle abitudini. A livello umano mi dispiace, a livello tecnico sono valutazioni che spettano alla Fiorentina».