Lulic verso l’addio, oggi l’ultimo tributo per il Capitano

Sassuolo-Lazio sarà l’ultima gara per Senad Lulic: il giocatore saluterà i colori biancocelesti lontano dal suo pubblico

Se il mondo del calcio non fosse ancora sotto la presa del Covid, probabilmente, pensare ad un addio farebbe male. Con molta probabilità, oggi Lulic metterà la parola fine al capitolo Lazio. E lo farà lontano dal suo stadio e dalla sue gente, in una cornice estranea e senza il calore dei soliti tifosi che ricoprono mezza Italia per sostenere la squadra.

Un giro di campo, l’Olimpico pieno, un mare di bandiere e striscioni per inneggiare all’eroe di quell’indimenticabile impresa. Questo avrebbe meritato Lulic per l’ultima partita in biancoceleste.

E, seppure tutto questo oggi non ci sarà, mister Inzaghi onorerà la carriera del giocatore schierandolo dal primo minuto, con la fascia al braccio.