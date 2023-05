Lulic-Lazio, Petkovic: «Non si può chiudere un rapporto così, serve rispetto» Le parole dell’ex tecnico

In una lunga intervista rilasciata al Messaggero, l’ex allenatore della Lazio, Vladimir Petkovic, ha parlato anche della seperazione tra Lulic ed i biancocelesti.

LULIC- «Gol Lulic? Con lui ho avuto sempre un rapporto speciale, siamo stati insieme in tre squadre. Sono molto contento che è riuscito a segnare questo gol storico al minuto 71. Peccato per come è finita la sua storia alla Lazio. Si può andare d’accordo o meno ma non si dovrebbe mai chiudere un rapporto così. Ci vuole un pò di senso di giustizia e di rispetto»

