Luiz Felipe, stagione finita? Per la Lazio due opzioni per sostituirlo

Due chance per la Lazio per sostituire Luiz Felipe: se dovesse operarsi, per i biancocelesti ci sono due opzioni

La Lazio aspetta Luiz Felipe, anche se una cosa è già sicura: dalla Germania non arrivano buone notizie. La caviglia ha bisogno di essere operata in artroscopia per sistemare la cartilagine, anche se il difensore, per il momento, potrebbe optare per la terapia conservativa che gli permetterebbe di scendere in campo.

In attesa della decisione del brasiliano, la Lazio pensa alle alternative. Come spiega Tmw, nel caso in cui il difensore si operasse, ci sono due strade percorribili: comprare un nuovo centrale o reintegrare Vavro.