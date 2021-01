Luiz Felipe festeggia la vittoria della Lazio contro la Fiorentina: le parole del difensore brasiliano biancoceleste

Vittoria importantissima per la Lazio, che torna a vincere dopo alcune partite in cui non è riuscita a racimolare punti. Sui social, dopo la gara, Luiz Felipe ha festeggiato la vittoria, invocando la svolta. Il difensore brasiliano ha scritto:

«Vittoria difficile e importante .Questa deve essere la nostra gara di svolta. Continuiamo. Forza Lazio!».