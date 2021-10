Luiz Felipe e Acerbi squalificati: chi gioca contro l’Hellas. I due titolari out dopo le rispettive espulsioni: il sostituto potrebbe essere un “esordiente”

L’espulsione di Luiz Felipe, arrivata contro l’Inter a partita finita, mette in crisi Sarri verso Verona. La contemporanea squalifica del brasiliano e di Acerbi, obbligherà il tecnico toscano a ripensare completamente la difesa.

Certo del posto Patric, si candida per l’altra maglia Stefan Radu, ancora a zero minuti stagionali. Nel corso dell’ultima conferenza prepartita, Sarri aveva ammesso di averlo visto in crescita: ecco che domenica prossima, contro l’Hellas Verona, potrebbe arrivare il suo momento, con il solo Vavro a contendergli il posto da titolare.

Ovviamente, salgono le quotazioni della coppia Acerbi-Luiz Felipe verso il Marsiglia.