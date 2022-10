Luis Alberto, ora tocca alla fantasia dello spagnolo

L’assenza di Milinkovic porta con sé una sola certezza: sarà Luis Alberto a doversi caricare la squadra sulle spalle

L’assenza di Milinkovic porta con sé una sola certezza: sarà Luis Alberto a doversi caricare la squadra sulle spalle.

Ma, come sottolineato dal Corriere dello Sport, bisognerà pensare passo dopo passo. La squalifica nella stracittadina porterà Sergej a giocare giovedì con il Rotterdam, cosa che forse sarebbe accaduta comunque, visto il peso della partita. Per domenica però sembrerebbe esserci pochi dubbi: Vecino, Cataldi e Luis Allberto. Insomma, bisognerà aggrapparsi alla fantasia di quest’ultimo, ai suoi colpi, alla sua voglia di tornare a correre e sprintare come non gli riesce da qualche settimana. Ieri è stato decisivo, lanciando a rete Zaccagni. La speranza è che sia solo l’inizio.