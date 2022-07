Luis Alberto, solo un sogno per la Fiorentina: i viola puntano un ex pupillo di Sarri

La Fiorentina continua a sognare il colpo Luis Alberto, ma l’affare più realistico potrebbe essere un ex pupillo di Sarri

Luis Alberto resta sempre uno dei calciatori della Lazio in uscita in caso di offerta ricca, ma nel frattempo Sarri se lo gode nel ritiro di Auronzo. Oltre al Siviglia, che segue da tempo il Mago, lo spagnolo sarebbe uno dei sogni anche della Fiorentina.

Ma il 10 biancoceleste è destinato a restare solo una fantasia per i viola che, come riportato da La Nazione, starebbero puntando un ex pupillo di Sarri. La dirigenza toscana avrebbe infatti messo nel mirino Nedim Bajrami dell’Empoli, che a gennaio scorso è stato accostato anche alla Lazio. A spianare la strada alla trattativa potrebbe essere la presenza di Fali Ramadani, agente sia dell’albanese che di Italiano.