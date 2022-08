Luis Alberto Siviglia, nessun segnale: la situazione

Sembra non riuscire a decollare la trattativa tra Luis Alberto e Siviglia, soprattutto dopo il tesseramento di Isco

Sembra non riuscire a decollare la trattativa tra Luis Alberto e Siviglia, soprattutto dopo il tesseramento di Isco. Ma quale può essere il destino del Mago?

Sembra che, come evidenziato dal Corriere dello Sport, Lotito abbia rifiutato nelle scorse settimane, un’offerta di 18 milioni degli andalusi. Ora però gli spagnoli sembrerebbe non esser più interessati, forse perché ci sarebbe da piazzare Oliver Torres. Strategia per abbassare il prezzo? Luis Alberto spera e intanto oggi tornerà ad allenarsi a Formello.