Luis Alberto: «Presto torneremo a divertirci e a farvi divertire» – FOTO

Luis Alberto ha commentato sui social network MIlan-Lazio e ha provato a ricaricare l’ambiente: le sue parole

Il giorno dopo è sempre quello delle analisi e dei commenti. La Lazio ha perso in quel di Milano e di amarezza sembra essercene tanta. A provare a ricaricare l’ambiente è stato Luis Alberto, tra i più negativi ieri.

«Non è stata la partita che volevamo fare, ma abbiamo ancora margini di miglioramento e sono sicuro che presto torneremo a divertirci e farvi divertire come vogliamo e come meritate. Questo ci serva da lezione e ci dia stimolo per lavorare ancora di più!», questo quanto scritto dallo spagnolo.