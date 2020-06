Lazio, Inzaghi punta Luis Alberto: il suo “doppio” genio per lo scudetto

Luis Alberto potrebbe essere il vero e proprio jolly di mister Inzaghi alla ripresa: ecco l’idea del tecnico per lo spagnolo

Manca sempre meno alla ripresa del campionato e in casa Lazio mister Inzaghi è al lavoro con la massima concentrazione. Sarà difficile infatti giocare 12 gare in 40 giorni, soprattutto tre nella prima settimana, con alle spalle uno stop di più di tre mesi. Importantissimo sarà quindi ruotare al massimo la rosa facendo molto turn over oppure facendo ruotare i 15/16 giocatori che verranno impiegati maggiormente.

Come riporta La Gazzetta dello Sport l’indiziato numero uno in questo caso è Luis Alberto. Inzaghi sta infatti pensando di far tornare lo spagnolo nella posizione in cui giocava lo scorso anno: da trequartista dietro all’unica punta Immobile; in questa stagione ha giocato da interno di centrocampo nel 3-5-2. L’idea è quella quindi di usare Il Mago come un jolly da mettere in una determinata posizione in base all’andamento della partita.