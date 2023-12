Luis Alberto, esilio terminato? Durante l’allenamento di ieri… Il retroscena che riguarda il Mago della Lazio

Secondo Il Messaggero dopo l’esclusione a sorpresa con l’Inter, Luis Alberto ieri si è rimboccato le maniche nella speranza che al Castellani finisca l’esilio. Nel nuovo corso della Lazio non c’è più spazio per isterismi o prese di posizione: prima viene il collettivo, poi il singolo.

Lo spagnolo ormai lo ha capito, per questo si è reso protagonista di una discreta rifinitura prima della partenza per Empoli. Sarà sufficiente per convincere Sarri?