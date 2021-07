Luis Alberto, ancora nessun confronto: i possibili sviluppi

La situazione Luis Alberto continua a tenere banco in casa Lazio: ma cosa succederà con lo spagnolo? La situazione

Arrivato in ritiro con giorni di ritardo, in casa Lazio non può non tenere banco il caso Luis Alberto. Con l’arrivo di Tare e Lotito sotto le Tre Cime di Lavaredo, in molti si attendevano un confronto tra le parti. Stando però a quanto rivelato da Il Messaggero, il faccia a faccia tra lo spagnolo e la dirigenza non ci sarebbe ancora stato.

Secondo il quotidiano romano, il direttore sportivo avrebbe semplicemente invitato l’ex Liverpool a lavorare concentrato, in silenzio e con il massimo impegno. Il tutto in attesa di quello che potrebbe succedere. Al momento infatti non sarebbero arrivate offerte, con il Milan e il Villarreal che giocherebbero al ribasso. La Lazio non sarebbe disposta a scendere sotto i 45 milioni.