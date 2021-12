Luis Alberto, scatta l’allarme: le sue condizioni

Luis Alberto ieri non si allenato in quel di Formello: scatta l’allarme in vista della sfida di domani contro il Sassuolo

Forse è stata solo e soltanto una scelta precauzionale, ma il mancato allenamento di Luis Alberto nella seduta post Galatasaray ha fatto inevitabilmente scattare l’allarme. E questo perché i tempi sono a dir poco stretti.

Come sottolineato da Il Tempo, lo presenza dello spagnolo contro il Sassuolo è comunque in dubbio. E questo complicherebbe e non poco le cose per il match di domani, vista anche l’assenza per squalifica di MIlinkovic.