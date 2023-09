Luis Alberto a Sky: «Dobbiamo migliorare, così non si va da nessuna parte soprattutto in Champions». Le parole del Mago

Intervistato da Sky Sport, Luis Alberto ha parlato dell’attuale momento della Lazio. Queste le sue parole:

LUIS ALBERTO– «Dobbiamo difendere meglio. Non è possibile prendere 7/8 gol in 4 partite. Dobbiamo migliorare perché così non vai da nessuna parte soprattutto in Champions. Domani abbiamo un’altra possibilità. Io e i miei compagni siamo fiduciosi. Obiettivi? Deve essere di partita in partita. Nel calcio è così e un risultato cambia troppo. Se si pensa alla lunga è difficile ».

PARTENZA DI MILINKOVIC– «Non ho mai avuto problemi ad avere pressioni. Non mi sento leader, il leader è Ciro Immobile e così sarà fino a quando sarà in squadra. Io faccio il mio e provo ad aiutare i compagni, soprattutto i nuovi, che è quello che dovremmo fare tutti. Dobbiamo provare a fare meglio ».