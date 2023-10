Moggi a Fedez: «Scudetto? Sono sicuro, ecco chi lo vince»

Non ha dubbi Luciano Moggi, intervistato da Fedez l’ex dirigente della Juventus ha svelato chi secondo lui vincerà lo scudetto

Intervenuto nel corso della trasmissione WOLF, il podcast gestito da Fedez, l’ex dirigente della Juventus Luciano Moggi ha avuto modo di dire chi, a suo modo di vedere, vincerà il prossimo scudetto.

Ebbene, a detta del classe ’37 non saranno i bianconeri ad assicurarsi il tricolore, nè tantomeno la Lazio o il Milan (attualmente in testa alla classifica), neppure il Napoli Campione in carica. Luciano Moggi si è infatti espresso con grande sicurezza in favore dell’Inter targata Simone Inzaghi.