Lucas Leiva: «Inzaghi? E' una persona straordinaria che...»

Lucas Leva, l’ex centrocampista brasiliano al Messaggero nel ricordare i suoi anni alla Lazio si sofferma su Simone Inzaghi

INZAGHI – «È stato uno degli allenatori che ha sfruttato di più il mio calcio. È una persona straordinaria e ha tante qualità che spesso le persone non capiscono. Ora in Champions purtroppo non c’è più il Liverpool, quindi farò il tifo per lui e gli amici che ho all’Inter».