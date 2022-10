Lotito smentisce: «Tare mai stato in discussione»

Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha fatto chiarezza sul ruolo di Igli Tare smentendo ogni voce sul suo futuro

Si è parlato tanto del ruolo di Tare negli ultimi mesi. L’arrivo di Fabiani in società, inoltre, ha alimentato le voci che volevano il diesse lontano dalla Lazio e in rottura con il presidente Lotito. A fare il punto, però, è stato lo stesso presidente che – a Il Messaggero – ha rivelato:

QUI L’INTERVISTA COMPLETA

«Ma non è mai stato messo in discussione il suo ruolo di diesse, né adesso né per il futuro».