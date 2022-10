Lotito: «Offrirò il rinnovo a Milinkovic. Su Tare, Flaminio e mercato...»

Claudio Lotito ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni ai microfoni de Il Messaggero. Le parole del presidente della Lazio

SENATO – «Lì tutti non fanno altro che complimentarsi per la squadra che ho costruito. E io sono davvero orgoglioso di questa Lazio, è bella e punta in alto. Ora voglio vedere lo stesso spirito ammirato contro l’Atalanta in Europa, dove avremmo già dovuto fare meglio».

MERCATO – «Vedremo con Sarri il da farsi, è chiaro che il mercato dipenderà anche dalle competizioni che dovremo affrontare nel resto del cammino. Terzino sinistro? Deve uscire prima qualcuno».

VICE IMMOBILE – «Cancellieri deve crescere, ha solo bisogno di tempo. E poi avete visto cosa è in grado di fare Felipe Anderson? Maurizio è convinto sia un potenziale fenomeno anche in quel ruolo, lo penso da sempre anche io».

MILINKOVIC – «Non vendo Sergej, gli offrirò il rinnovo. Lo ribadisco, ora vale 120 milioni, e ogni mese che passa, sale il prezzo».

TARE – «Ma non è mai stato messo in discussione il suo ruolo di diesse, né adesso né per il futuro».

OLIMPICO – «Confido nella nostra sinergia con Sport e Salute per avere presto un bel campo».

FLAMINIO – «Credo non ci sia nessuno nelle condizioni di poter porre un diktat. Anzi, nessuno può impormi i tempi in cui devo presentare un progetto e, ripeto, non lo farò senza garanzie, così al buio. Sto facendo i miei approfondimenti nel dettaglio».

RITIRO DURANTE IL MONDIALE – «Faremo una scelta dopo aver visionato ogni sito».