Lotito precisa: «La Reggina fa capo a mio figlio! Multiproprietà? Servono regole logiche, non divieti assoluti» – Lazio News 24

Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria della Reggina al Granillo facendo il punto sulla multiproprietà

Al termine della vittoria ottenuta per 3-2 contro il Sambiase, il presidente Claudio Lotito ha convocato una conferenza stampa dallo stadio Granillo per fare il punto sul presente e sul futuro del club amaranto. Tra analisi del campo, prospettive legate alle imminenti elezioni federali e una ferma presa di posizione sul nodo normativo delle multiproprietà, il massimo dirigente ha tracciato la rotta della nuova avventura calcistica in terra calabrese.

Il progetto sportivo e il legame con il territorio

Nel corso dell’incontro con i media, il numero uno della Lazio ha voluto esaltare la reazione di carattere mostrata dalla squadra sul rettangolo verde, sottolineando l’importanza di costruire un’identità forte e condivisa con la tifoseria e le istituzioni locali, a partire dal sindaco Cannizzaro.

«Ho ammirato una squadra determinata, coesa e capace di reagire con orgoglio e spirito di appartenenza dopo i momenti difficili della gara. La mia scelta di scommettere su questa piazza nasce dalla volontà di valorizzare un territorio importante, contando anche sulle mie origini familiari calabresi; vogliamo che i cittadini tornino a sentirsi orgogliosi della propria squadra attraverso una programmazione seria e un ambiente sano», ha dichiarato Lotito.

Elezioni federali e riforme del sistema

Lo sguardo si è poi spostato sul panorama calcistico nazionale e sul dibattito in vista delle prossime elezioni federali. forte dell’esperienza accumulata in anni di gestione dirigenziale, Lotito ha rivendicato i risultati ottenuti in passato con la Lazio, ribadendo la necessità di un rinnovamento strutturale delle norme vigenti.

«Nel corso della mia esperienza ho sempre lavorato al servizio del sistema, portando a termine riforme importanti e accordi strategici. In vista del futuro servono modifiche normative coraggiose che diano stabilità e visione ai club; la filosofia gestionale deve essere improntata alla sostenibilità e alla programmazione, e io sono a disposizione per contribuire al bene del calcio italiano», ha spiegato.

Il nodo delle multiproprietà e la chiarezza societaria

Non è mancato un passaggio cruciale sul tema delle multiproprietà e sulla netta distinzione amministrativa tra i club di famiglia, sgomberando il campo da qualsiasi equivoco interpretativo sulla gestione della società amaranto.

«Le norme attuali sulle multiproprietà andrebbero riviste con maggiore logica ed equità, evitando divieti assoluti e indiscriminati. È opportuno chiarire che la Reggina fa capo a una società autonoma denominata Rhegium ed è un investimento curato direttamente da mio figlio, totalmente separato dalla proprietà e dalla gestione della Lazio», ha concluso Lotito.