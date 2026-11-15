Formazioni ufficiali Belgio Italia, le scelte dei due commissari tecnici – Lazio News 24

Formazioni ufficiali Belgio Italia, i due commissari tecnici hanno deciso di affidarsi a questi undici titolari per la sfida della sesta giornata di Nations League

Sono state rese note le due formazioni di Belgio e Italia che si affronteranno a partire dalle 20.45 presso lo stadio King Baudouin Stadium di Bruxelles sotto la direzione del signor Espen Eskås. I due commissari tecnici Mark Van Bommel e Roberto Mancini puntano quindi su questi undici titolari nella sesta giornata di Nations League:

BELGIO (4-2-3-1): Lammens; Castagne, Mechele, Ngoy, De Cuyper; Lavia, Tielemans; Moreira, De Bruyne, Doku; De Ketelaere. CT: Van Bommel.

A disposizione: Vandevoordt, Penders, Sabbe, Theate, Lukaku, Trossard, Lukébakio, Cuypers, Seys, Vanaken, Godts, Raskin.

ITALIA (4-3-2-1): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Barella, Tonali, Pisilli; Fagioli, Koleosho; Pio Esposito. CT: Mancini.

A disposizione: Carnesecchi, Vicario, Ahanor, Cisse, Dimarco, Palestra, Doumbia, Romano, Liberali, Scamacca, Vergara, Ghilardi.

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